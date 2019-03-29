Беларусь и Австрия подтверждают высокий уровень и позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества

Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Политики сделали заявления для прессы - озвучили перспективы по линии взаимодействия Беларуси и Австрии. Это европейское государство играет важную роль в модернизации ряда отраслей белорусской экономики, в том числе деревообработки, телекоммуникаций, банковского сектора. Страны и впредь намерены расширять взаимодействие по обозначенным, а также другим инновационным направлениям.



Ранее политики провели переговоры и обсудили развитие экономического сотрудничества между странами. Потенциал велик, но использован не в полную меру: взаимный товарооборот более 170-ти миллионов долларов.