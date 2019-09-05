Беларусь и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - новое сотрудничество

Причем, кооперация с чистого листа позволит выстроить образцовые отношения и безупречную партнерскую историю. О том, в каких проектах может принять участие финансовый институт, говорили на встрече во Дворце Независимости Александр Лукашенко и глава банка Цзинь Лицюнь. Наша страна - географический центр Европы, отсюда и потребность в качественных дорогах и логистических центрах. В компетенцию банка входит также финансирование городского хозяйства - это и реновация старых зданий, и водоснабжение.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций один из крупнейших финансовых институтов Евразии

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций открылся пять лет назад и уже стал одним из крупнейших финансовых институтов Евразии с уставным капиталом в сто миллиардов долларов. Главная цель - содействие развитию экономик стран и вливание инвестиций в энергетику, транспорт и городское развитие.





Участники банка - сотня государств со всего мира

Беларусь присоединилась к структуре в январе нынешнего года. Крупнейшие акционеры - Китай, Индия и Россия. При этом банк выдает кредиты под государственные гарантии. К слову, влиятельные агентства выдали этому финансовому институту уровень трипл Эй - обязательства наивысшего качества.