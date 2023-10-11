3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь и Башкортостан обсуждают новые направления во взаимной торговле
Беларусь и Башкортостан по итогам года планируют выйти во взаимной торговле на объемы не ниже, чем в 22-м году. Об этом премьер-министр Роман Головченко заявил на встрече с главой республики Радием Хабировым. Напомним, общая копилка год назад была 400 миллионов долларов. В планах выйти и на миллиард. У Беларуси такие объемы есть уже с шестью российскими регионами. И есть все шансы, что Башкортостан будет седьмым. Уверенности дают совместные проекты по сборке троллейбусов, а в будущем - и трамваев, обновление предприятий АПК, дилерские центры наших МАЗа и Гомсельмаша. Сегодня во время переговоров говорили и о новых направлениях.
В рамках рабочего визита премьер-министра делегация нашего правительства сегодня обсуждает ряд совместных проектов и возможности поставок комплектующих из Беларуси для машиностроительных производств.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Инновационные подходы и передовые практики будут представлены на международной конференции Суда ЕАЭС
Когда в Витебске появится целый квартал электродомов
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все