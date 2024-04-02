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Беларусь и Башкортостан определяют перспективные ниши для развития торговли
Национальный центр маркетинга провел видеовстречу с коллегами из Центра стратегических разработок Башкортостана, где рассмотрели перспективные ниши для развития торговли.
Представители двух организаций обменялись опытом по проведению маркетинговых исследований и анализа рынков. В процессе диалога стороны обсудили подходы и алгоритмы при поиске и анализе перспективных ниш для развития торговли Беларуси и Башкортостана, а также договорились о дальнейшем поддержании контактов и взаимном содействии.
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