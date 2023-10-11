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Беларусь и Башкортостан планируют выйти на миллиард долларов в торговле по итогам года
Беларусь и Россия укрепляют кооперационные связи. Новые совместные проекты предлагают регионы. Башкортостан - один из таких примеров. В эти дни здесь работает наша правительственная делегация во главе с премьер-министром.
Партнеры рассчитывают выйти на миллиард долларов в торговле (такие объемы у Беларуси есть лишь с шестью российскими регионами), а также представить новую дорожную карту сотрудничества.
На переговорах с главой республики отмечены перспективные проекты в разных сферах - от АПК до машиностроения. Это будет большой документ. Он станет новым этапом в отношениях союзников.
Накануне в Уфе открыто совместное предприятие по производству сельхозтехники. А сейчас уже идет работа в новом направлении - выпуск гусеничных тракторов. Башкортостан дает зеленый свет и в активных продажах белорусского продовольствия и продукции легпрома.
Минск и Уфу соединяет прямое авиасообщение. Его загрузка высокая. Сегодня партнеры работают над увеличением частоты полетов до двух раз в неделю.
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