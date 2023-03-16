Беларусь и Бразилия договорились о строительстве двух заводов по сборке тракторов МТЗ

Производственная кооперация Беларуси и Бразилии. Страны договорились о строительстве двух заводов для совместного производства тракторов МТЗ. Работа над данным проектом велась посольством около двух лет.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии, на рынке представлены многие тракторы известных мировых марок, но зачастую это дорогие модели и совсем не каждый бразильский фермер может себе позволить такой агрегат. А наши маломощные базовые тракторы могут стать незаменимым помощником именно для семейного фермерства.