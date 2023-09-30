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Беларусь и Брянская область к концу 2023 года нарастят товарооборот до 1 млрд долларов
Беларусь укрепляет союзные отношения на региональном уровне. Еще 5 лет назад, товарооборот между нашей страной и Брянской областью составлял 500 миллионов долларов. К концу этого года он достигнет миллиарда. В период санкционного давления расширяем совместные производства, сотрудничаем в науке, АПК, строительстве и бережно храним историю Великой Отечественной войны.
Подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской.
Брянск - один из старейших российских городов. Внешне суров и немного аскетичен, ведь за свою многовековую историю часто приходилось обороняться то от татар, то от литовцев, то от поляков. При Петре I здесь строили корабли, а при Екатерине II отливали пушки. Сегодня Брянск - это крупный промышленный центр, который тесно сотрудничает с Беларусью, граничит с Гомельской областью, и такое соседство привело к выгодным кооперационным проектам. Один из ярких примеров - завод "Брянсксельмаш". Был основан в 2005 году, как совместное предприятие с Гомсельмашем. И союзный комбайн "Полесье" сегодня знают не только в Беларуси и России, но и странах СНГ, Африки и Южной Америки.
В 2022 году было выпущено около 1 100 единиц комбайнов с Брянсксельмаша, в этом году нарастили на 25 %
Время возможностей
Брянсксельмаш - это одно из ключевых наших сборочных производств в России. И на его примере можно изучать стратегию создания подобных совместных проектов. Из-за санкций многие белорусские производители сегодня активно переориентируются на российский рынок. С уходом западных брендов производители комбайнов уверено занимают освободившиеся ниши, а вот с производством дорожной и коммунальной техники ситуация более сложная. Рынок атакуют азиатские компании.
Было важно понять, в чем и где мы проигрываем на данный момент, и ответ очень простой. Мы производим небольшой объем. Увеличив в два раза, мы сразу снизим накладные расходы, мы сразу станем более проходными по цене, плюс ослабление курса росс рубля к юаню, уже чуть-чуть подравнял ситуацию с импортом из Азии. Это очень живая история, фактически ежедневная, и производители, на мой взгляд, должны более агрессивно, в хорошем смысле, на нее реагировать.
Востребованная продукция
Тем не менее, несмотря на серьезную конкуренцию с китайскими коллегами, предприятию "Амкадор-Брянск" удается увеличивать выпуск своей продукции. Завод делает погрузчики весом от трех до пяти тонн. Очень популярны машины с телескопической стрелой, которые используют в сельском хозяйстве и строительстве.
Мы прирастаем по уровню в сравнении с прошлым годом по выпуску продукции. В этом году планируем выпуск 320 единиц, в прошлом - 250.
Брянская область - лидер России по урожайности ключевых культур, от рапса до кукурузы. И здесь россиян интересуют белорусский научный подход в сельском хозяйстве, в частности поставки наших элитных семян.
Если взять прошлый год, то мы закупили 250 тонн суперэлиты. Высокий урожай мы сегодня получаем благодаря РБ.
Сохранить историческую память
Брянск сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. С 1941-го по 1943-й город находился под немецкой оккупацией. В это время здесь был один из крупнейших концлагерей, который носил официальное название "Дулаг 142". Изначально он предназначался для военнопленных, но потом туда стали свозить и гражданское население. Из-за колоссальных потерь лагерь прозвали Брянский Бухенвальд. Для сравнения, в Бухенвальде за 8 лет погибло 56 тысяч человек, а в концлагере "Дулаг 142" за два года было уничтожено 40 тысяч.
Брянщину неслучайно называют партизанским краем. Во время ВОВ на этой территории действовало 27 партизанских бригад. А это 60 тысяч человек. Более 8 тысяч из них погибли и их имена увековечены здесь, на стене памяти партизан.
Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" находится в знаменитых брянских лесах. Именно здесь во время войны находилась стоянка партизан, которая состояла из профессиональных военных и местных жителей. В память о них здесь горит костер из бронзовых поленьев. И каждый год сюда приезжают внуки и правнуки партизан из Беларуси и России, чтобы сохранить правдивую историю их боевого прошлого.
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