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Беларусь и Челябинская область подписали контракты на поставку техники

Беларусь и Челябинская область подписали контракты на поставку техники. Речь о белорусских тракторах, коммунальных машинах, МАЗах и лифтах. Новые договоренности стали итогом официальных встреч и бизнес-форума. Челябинск с рабочим визитом сегодня посетила делегация белорусского правительства. Цифры взаимной торговли показывают неплохую динамику. Партнеры намерены активизировать и промышленную кооперацию - тем самым сообща решать задачи по импортозамещению. В частности, значительно выросли поставки белорусских автокомпонентов на завод "Урал". Сейчас на повестке дальнейшее увеличение поставок. Союзники рассчитывают вовлекать в эту работу большее число предприятий.

Есть сферы, которые еще далеко не полностью раскрыты. У регионов очень развит интеллектуальный потенциал, большое количество учебных заведений, конструкторских бюро, институты. Сфера робототехники, цифровизации, беспилотных систем (те же агродроны, которые делаются в Беларуси). Я уверен, что мы найдем местные структуры, с которыми мы сможем вступить в кооперацию и предложить области наши инновационные разработки в сельском хозяйстве.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Накануне о кооперации говорили в Башкортостане. Общая сумма подписанных контрактов за три дня визита делегации белорусского правительства в российские регионы - более 56 млн долларов.

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