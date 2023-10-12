Беларусь и Челябинская область подписали контракты на поставку техники

Есть сферы, которые еще далеко не полностью раскрыты. У регионов очень развит интеллектуальный потенциал, большое количество учебных заведений, конструкторских бюро, институты. Сфера робототехники, цифровизации, беспилотных систем (те же агродроны, которые делаются в Беларуси). Я уверен, что мы найдем местные структуры, с которыми мы сможем вступить в кооперацию и предложить области наши инновационные разработки в сельском хозяйстве.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси