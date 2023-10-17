Беларусь и Чувашия будут разрабатывать линейку беспилотной техники

Только по итогам первого полугодия этого года товарооборот между нашими республиками вырос почти на 40 %. На 50 %, почти наполовину, вырос импорт из РБ. Большой объем химической продукции, электротехнической идет из РБ. Конечно же, техника для сельского хозяйства. Беларусь у нас принята приоритетной страной на Экспертном совете при главе республики. По товарообороту занимает второе место, поэтому мы очень сотрудничаем с РБ и надеемся, что такими темпами будем и дальше развиваться.

Максим Козлов, завсектором Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии (Россия)