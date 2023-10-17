3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь и Чувашия будут разрабатывать линейку беспилотной техники
Беларусь продолжает активное сотрудничество с российскими регионами. Наша страна и Чувашия будут разрабатывать линейку беспилотной техники. Это касается как сельского хозяйства, так и работ в карьерах.
Соглашение о сотрудничестве между МАЗ и Чувашским госуниверситетом было подписано этим летом на выставке ИННОПРОМ. Также сегодня Минский моторный завод поставляет свои двигатели мощностью 90 лошадиных сил на российские гусеничные тракторы, собранные на заводе в Чебоксарах. В будущем здесь планируют использовать более мощные двигатели ММЗ - для тракторов другой модели. В Чувашии сегодня действует программа по обновлению городского транспорта. По улицам Чебоксар уже ездят десятки белорусских троллейбусов, собранных в Уфе. Их отличает белый цвет и голубой орнамент. Скоро прибудет еще одна партия из более чем 20 штук.
Только по итогам первого полугодия этого года товарооборот между нашими республиками вырос почти на 40 %. На 50 %, почти наполовину, вырос импорт из РБ. Большой объем химической продукции, электротехнической идет из РБ. Конечно же, техника для сельского хозяйства. Беларусь у нас принята приоритетной страной на Экспертном совете при главе республики. По товарообороту занимает второе место, поэтому мы очень сотрудничаем с РБ и надеемся, что такими темпами будем и дальше развиваться.
Кроме того, Чувашия заинтересована в поставках белорусской медицинской техники. В частности, клиника "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова в Чебоксарах хочет закупить специальные линзы и оправы для очков для диагностики сетчатки глаза. Как отметили врачи, по качеству они ничем не уступают зарубежным аналогам, а по цене - в несколько раз дешевле.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября