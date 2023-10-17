ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Беларусь и Чувашия будут разрабатывать линейку беспилотной техники

Беларусь продолжает активное сотрудничество с российскими регионами. Наша страна и Чувашия будут разрабатывать линейку беспилотной техники. Это касается как сельского хозяйства, так и работ в карьерах.

Соглашение о сотрудничестве между МАЗ и Чувашским госуниверситетом было подписано этим летом на выставке ИННОПРОМ. Также сегодня Минский моторный завод поставляет свои двигатели мощностью 90 лошадиных сил на российские гусеничные тракторы, собранные на заводе в Чебоксарах. В будущем здесь планируют использовать более мощные двигатели ММЗ - для тракторов другой модели. В Чувашии сегодня действует программа по обновлению городского транспорта. По улицам Чебоксар уже ездят десятки белорусских троллейбусов, собранных в Уфе. Их отличает белый цвет и голубой орнамент. Скоро прибудет еще одна партия из более чем 20 штук.

Только по итогам первого полугодия этого года товарооборот между нашими республиками вырос почти на 40 %. На 50 %, почти наполовину, вырос импорт из РБ. Большой объем химической продукции, электротехнической идет из РБ. Конечно же, техника для сельского хозяйства. Беларусь у нас принята приоритетной страной на Экспертном совете при главе республики. По товарообороту занимает второе место, поэтому мы очень сотрудничаем с РБ и надеемся, что такими темпами будем и дальше развиваться.
Максим Козлов, завсектором Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии (Россия)

Кроме того, Чувашия заинтересована в поставках белорусской медицинской техники. В частности, клиника "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова в Чебоксарах хочет закупить специальные линзы и оправы для очков для диагностики сетчатки глаза. Как отметили врачи, по качеству они ничем не уступают зарубежным аналогам, а по цене - в несколько раз дешевле.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все