Беларусь и ЕБРР намерены активно сотрудничать

Во Дворце Независимости сегодня шла речь и о расширении сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития.



Отметим, Беларусь является членом этого банка уже 28 лет. За это время финансовой структурой реализовано 130 проектов. А инвестиции в экономику нашей страны составили 3 миллиарда евро.



В прошлом году сотрудничество Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития было ознаменовано очередной яркой цифрой. Более 390 миллионов евро вложено в 24 проекта. И это рекордный показатель за 12 месяцев.



Cамым крупным проектом стал суверенный кредит в размере 126 миллионов евро на модернизацию 12 белорусских мостов. Но вернемся к самой встрече.



Так, Александр Лукашенко и глава банка Сума Чакрабарти обсудили каждый аспект совместной работы. Ведь это сразу двойной итог: во-первых, финансовый институт представил новоиспеченного главу подразделения в Минске. Марина Петров - именно так необычно нашему уху звучит фамилия финансиста из Молдовы. Последнее время она работала в Киеве. Во-вторых, сам глава банка реконструкции и развития уже в июле сложит полномочия. Интересно, что руководителем финансовой организации он стал 3 июля в 2012 году.



И по делу, и как-то по-товарищески поговорили Александр Лукашенко и высокий гость из Великобритании. Кстати, Чакрабарти кавалер ордена Британской империи и главный инициатор десятков проектов в нашей стране.



Отметим, Европейский банк реконструкции и развития - большой инвестиционный механизм, в котором задействовано 70 стран. Среди них и США, Россия и Япония. Всего же это 452 проекта на сумму более 10 миллиардов долларов только за прошлый год.



