3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь и ЕБРР намерены активно сотрудничать
Во Дворце Независимости сегодня шла речь и о расширении сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития.
Отметим, Беларусь является членом этого банка уже 28 лет. За это время финансовой структурой реализовано 130 проектов. А инвестиции в экономику нашей страны составили 3 миллиарда евро.
В прошлом году сотрудничество Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития было ознаменовано очередной яркой цифрой. Более 390 миллионов евро вложено в 24 проекта. И это рекордный показатель за 12 месяцев.
Cамым крупным проектом стал суверенный кредит в размере 126 миллионов евро на модернизацию 12 белорусских мостов. Но вернемся к самой встрече.
Так, Александр Лукашенко и глава банка Сума Чакрабарти обсудили каждый аспект совместной работы. Ведь это сразу двойной итог: во-первых, финансовый институт представил новоиспеченного главу подразделения в Минске. Марина Петров - именно так необычно нашему уху звучит фамилия финансиста из Молдовы. Последнее время она работала в Киеве. Во-вторых, сам глава банка реконструкции и развития уже в июле сложит полномочия. Интересно, что руководителем финансовой организации он стал 3 июля в 2012 году.
И по делу, и как-то по-товарищески поговорили Александр Лукашенко и высокий гость из Великобритании. Кстати, Чакрабарти кавалер ордена Британской империи и главный инициатор десятков проектов в нашей стране.
Отметим, Европейский банк реконструкции и развития - большой инвестиционный механизм, в котором задействовано 70 стран. Среди них и США, Россия и Япония. Всего же это 452 проекта на сумму более 10 миллиардов долларов только за прошлый год.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Кто создал первый концентрационный лагерь для евреев на территории СССР
Какие действия привели к проигрышу партии Христианских демократов на выборах в Литве
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов