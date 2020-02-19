Беларусь и Египет делают особую ставку на совместные предприятия

Хорошие наработки есть и в промышленной, и в научной, и даже образовательных сферах. Об этом рассказал журналистам Александр Лукашенко по итогам переговоров с главой Египта. Еще один важный момент - участие нашей страны в создании особой экономической зоны Суэцкого канала. Это, кстати, один из основных пунктов переговоров. В целом же планы у Минска и Каира большие.

