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Беларусь и Египет делают особую ставку на совместные предприятия

Хорошие наработки есть и в промышленной, и в научной, и даже образовательных сферах. Об этом рассказал журналистам Александр Лукашенко по итогам переговоров с главой Египта. Еще один важный момент - участие нашей страны в создании особой экономической зоны Суэцкого канала. Это, кстати, один из основных пунктов переговоров. В целом же планы у Минска и Каира большие.


Египет планирует открыть посольство в Минске

Примечательно, что экономические связи дали хороший толчок развитию дипломатических. Египет планирует сделать то, о чем говорили достаточно давно - открыть посольство в Минске. Отметили лидеры в беседе и похожий взгляд на геополитику. Есть желание у Беларуси помочь африканской республике в сфере безопасности.

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