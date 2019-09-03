Беларусь и Египет обсуждали инвестклимат на совместном деловом форуме в Минске

А чуть позже, на контактно-кооперационной бирже, предприниматели и топ-менеджеры 80 компаний с глазу на глаз считали выгоды и озвучивали суммы будущих контактов. Светлана Лукьянюк рассказывает, что деловое сообщество называет Египет хабом, и где готов закрепиться Евразийский экономический союз.



Рассказывает Светлана Лукьянюк.



Египет - страна со стомиллионным населением и авторитетом в арабском мире. Ныне она председательствует в Африканском союзе и готова скрепить подписями соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским союзом. Это значит, контакты и новые совместные проекты с таким партнером очень важны для Беларуси. Деловые круги нашей страны заинтересованы именно в кооперации, а не в простом экспорте-импорте. Об этом они говорили на бизнес-форуме в Минске. Он проходит в рамках шестого заседания межправительственной торговой совместной комиссии.



Оживленный диалог в кулуарах еще до начала форума. Такие встречи постоянные, поддерживаются на всех уровнях и высшем в первую очередь. Бизнес здесь не может остаться в стороне. Цифры товарооборота как лучшее подтверждение того, что результат есть. Три года назад 50 миллионов долларов, за прошлый год перешагнули за сотню. За полгода сейчас наторговали уже на 75 миллионов.