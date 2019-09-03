3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь и Египет обсуждали инвестклимат на совместном деловом форуме в Минске
А чуть позже, на контактно-кооперационной бирже, предприниматели и топ-менеджеры 80 компаний с глазу на глаз считали выгоды и озвучивали суммы будущих контактов. Светлана Лукьянюк рассказывает, что деловое сообщество называет Египет хабом, и где готов закрепиться Евразийский экономический союз.
Рассказывает Светлана Лукьянюк.
Египет - страна со стомиллионным населением и авторитетом в арабском мире. Ныне она председательствует в Африканском союзе и готова скрепить подписями соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским союзом. Это значит, контакты и новые совместные проекты с таким партнером очень важны для Беларуси. Деловые круги нашей страны заинтересованы именно в кооперации, а не в простом экспорте-импорте. Об этом они говорили на бизнес-форуме в Минске. Он проходит в рамках шестого заседания межправительственной торговой совместной комиссии.
Оживленный диалог в кулуарах еще до начала форума. Такие встречи постоянные, поддерживаются на всех уровнях и высшем в первую очередь. Бизнес здесь не может остаться в стороне. Цифры товарооборота как лучшее подтверждение того, что результат есть. Три года назад 50 миллионов долларов, за прошлый год перешагнули за сотню. За полгода сейчас наторговали уже на 75 миллионов.
Говоря о будущем и совместных предприятиях, выделяют фармацевтику, текстильную промышленность, да и пищевую.
Например, соки. Ведь фрукты же мы активно покупаем, а сами готовы делиться технологиями. Египет сегодня - это место сборки нашей техники - тракторов, сельскохозяйственной и дорожной. Сегодня наших бизнесменов интересует участие в освоении экономической зоны Суэцкого канала.
Совместные предприятия в Египте как отличная стартовая площадка для выхода на рынок Ближнего Востока и Африки.
Сама страна в последнее время прибавляет в экономическом росте. Поэтому появляется больше возможностей для быстрого воплощения идей в дело. Недаром на форум бизнесмены приехали с увесистыми папками.
Сейчас страны создают и Деловой совет сотрудничества. Уже известно, что первое заседание его пройдет в Каире в январе следующего года. Задел будущим переговорам создают в эти дни в Минске. Завтра второй переговорный день на площадке совместной торговой комиссии. По итогам ожидается подписание нескольких совместных документов.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Если эксперты замолкают, то начинают говорить пушки
Дзермант: Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов