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Беларусь и Египет создадут Совет делового сотрудничества
Торговлю и инвестиции Беларусь и Египет обсуждают сегодня на бизнес-форуме в Минске, который открылся несколько минут назад. Представители компаний, топ-менеджеры, а также руководители отраслевых министерств двух стран изучают предложения деловых кругов в поиске новых перспективных проектов. Какие сферы вызывают взаимный интерес, узнаем у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.
Египет для Беларуси - на африканском континенте партнер давний и интересный. Это хорошая стартовая площадка для продвижения своих или общих товаров на весь Ближний Восток и афрорынок. Ежегодные контакты на всех уровнях, в том числе и бизнеса. И это дает результат. Если три года назад взаимная торговля была около 50 миллионов долларов, то в прошлом году уже перешагнула за сотню. Надежды на увеличение дают и несколько проектов, о которых страны говорят как о перспективных. Это и участие в освоении экономической зоны Суэцкого канала, совместная работа в фармацевтике, производстве соков, молочной продукции, а также текстиле. Об этом как раз в эти минуты уже говорят деловых круги двух стран на бизнес-форуме. Он в рамках заседание совместной торговой комиссии. Она шестая по счету. Открылась сегодня утром, продолжит работу и завтра.
А сегодня также сверят часы руководители предприятий. Их за большим переговорным столом в одном из залов Национальной библиотеки более 80. Диалог стартовал ровно в 15:00. А то, что контакты планируют завязать всерьез и надолго, говорит, например, решение создать Совет делового сотрудничества. Уже даже известно, что встретиться в его формате планируют в январе следующего года в Каире. Как раз задел на будущее сформируют сейчас на бизнес-форуме в Минске. Первые итоги переговоров и заявления от каждой из сторон уже в следующем выпуске новостей.
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