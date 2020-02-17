Беларусь и Египет укрепляют сотрудничество

Белорусская косметика и детские игрушки появятся на египетском рынке. Зеленый свет эти товары получили в конце прошлого года, теперь ждут пробную партию продукции. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал наш посол в Египте. По словам Сергея Терентьева, быстрее всех поставки на этот африканский рынок наладили промышленники. В целом, товарооборот по итогам минувшего года увеличился на треть и превысил 142 млн долларов. Экспорт белорусских товаров в Египет прибавил 40 %. Теперь ставку делаем на создание совместных производств.



Прорабатывается и возможность открытия прямого авиарейса, который объединит столицы Беларуси и Египта. Но прежде на повестке дня - визовый вопрос. Пока наши граждане, прилетающие в Каир, не могут ставить визу в аэропорту. Снять этот барьер рассчитывают в нынешнем году.



