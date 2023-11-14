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Что Беларусь и Экваториальная Гвинея могут предложить друг другу уже сегодня и какие проекты в проработке - подробности переговоров в Малабо
От договоренностей президентов к реализации конкретных экономических проектов. Правительственная делегация Беларуси находится с визитом в Экваториальной Гвинее. Сегодня министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился со своим гвинейским коллегой, а также вице-президентом этой африканской страны. Акцент на дорожную карту развития двустороннего сотрудничества, которую в дальнейшем предложат для подписания президентам Беларуси и Экваториальной Гвинеи. Среди ключевых направлений - сельское хозяйство, промышленность, энергетика, здравоохранение, образование. Что страны могут предложить друг другу? И какие проекты в проработке? Эксклюзивные кадры АТН.
Илона Волынец
передает из Малабо.
14-часовой перелет и мы в Экваториальной Гвинее, которая встречает нас не совсем солнечной, но теплой погодой. Сегодня плюс 30. Мы попали как раз в сезон дождей. Это одна из самых богатых стран Африки. Государство занимает первое место по ВВП на душу населения. Главный коммерческий и финансовый центр страны - это столица (город Малабо). Здесь, в крупном международном конференц-центре, встречают белорусскую делегацию.
В своих приветствиях министры иностранных дел двух стран сойдутся в одном: стороны от слов готовы переходить к делу. Преградой не станет ни расстояние, ни разные языки.
Я думаю, Вы со мной согласитесь, господин Алейник, что мы с вами имеем очень важное поручение от наших глав государств по укреплению нашего дальнейшего сотрудничества. Основная приоритетная задача - наполнить его конкретным содержанием. По завершении наших переговоров нужно заключить определенные соглашения. Поэтому мы готовы к плодотворной работе.
Вы правильно отметили, дорогой Симеон, что достигнутые договоренности эффективно реализуются. Проведено первое заседание постоянной совместной комиссии, достигнуты договоренности по целому ряду направлений сфер деятельности, подготовлен проект дорожной карты двухстороннего сотрудничество, который включает в себя 65 конкретных направлений.
В сентябре этого года впервые в истории президент Экваториальной Гвинеи посетил Минск. Договоренности на высшем уровне скрепили соглашениями в дипломатии, сельском хозяйстве, медицине, образовании. Александр Лукашенко тогда акцентирует: белорусы за справедливый, многополярный мир, мы идем в Африку как друзья. Тем более наши технологии и технику хорошо знают на континенте.
Уверен, что при Вашей личной поддержке Беларусь и Экваториальная Гвинея уже в ближайшее время продвинутся в вопросах поставок техники, модернизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности. Мы готовы в этом плане работать вместе с вами. Более того, мы не только предлагаем вам свои товары и готовы покупать у вас ваши товары, нам надо кооперироваться, в вашей и нашей стране создавать совместные предприятия, которые будут производить эти товары. Надо идти глубже. Мы готовы к этому. Мы готовы подготовить ваших специалистов, которые будут работать на предприятиях с передовыми технологиями в Экваториальной Гвинее.
Тогда белорусский лидер даст совет правительству не затягивать с проработкой проектов. Время дороже денег.
Крупнейшие богатые державы неслучайно интересуются африканским континентом. Только белорусы, в отличие от некоторых, без колониальных замашек и никому ничего не навязывают. Проходит чуть больше месяца, в Минске снова делегация из Малабо. Ответный визит не стали откладывать и белорусы.
Нашу делегацию представляют 5 рабочих групп. Предлагаем партнерам широкую линейку техники, готовы поделиться технологиями в сельском хозяйстве, обучать студентов, повышать квалификацию врачей. Не говоря уже про поставки продуктов питания. В планах к 2030 году выйти на товарооборот в 100 миллионов долларов.
Если говорить про Министерство промышленности, то видим востребованность в нашей сельскохозяйственной дорожной и строительной технике.
Думаю, у нас большие перспективы в сфере жилищного строительства. Это может быть возведение дома, дороги, промышленные здания. Беларусь - высокотехнологичная страна, нам есть чему поучиться друг у друга.
Белорусская делегация продолжает работать в Экваториальной Гвинее. Завтра ожидается встреча министра иностранных дел Беларуси с президентом этой страны. Предположу, что во время визита нашей делегации окончательно решится вопрос и с открытием здесь белорусского посольства. Судя по интенсивности взаимных встреч, без него уже не обойтись.
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