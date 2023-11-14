Что Беларусь и Экваториальная Гвинея могут предложить друг другу уже сегодня и какие проекты в проработке - подробности переговоров в Малабо

Уверен, что при Вашей личной поддержке Беларусь и Экваториальная Гвинея уже в ближайшее время продвинутся в вопросах поставок техники, модернизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности. Мы готовы в этом плане работать вместе с вами. Более того, мы не только предлагаем вам свои товары и готовы покупать у вас ваши товары, нам надо кооперироваться, в вашей и нашей стране создавать совместные предприятия, которые будут производить эти товары. Надо идти глубже. Мы готовы к этому. Мы готовы подготовить ваших специалистов, которые будут работать на предприятиях с передовыми технологиями в Экваториальной Гвинее.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси