Беларусь и Грузия договорились усилить промышленную кооперацию

Сделать ставку на промышленную кооперацию. Таков главный итог визита правительственной делегации Грузии в Беларусь. Контакты в последнее время между странами интенсивные, как на высоком, так и высшем уровне. Это задает темп бизнесу и правительствам. Как будем наращивать сотрудничество? Знает Антон Малюта.



Важный и проверенный временем партнер Беларуси. Такими словами премьер Сергей Румас начинает встречу с грузинской делегацией. Один из главных акцентов в сотрудничестве - промышленная кооперация.



В Закавказье уже производят наши лифты и фасуют лекарства. Но количество совместных проектов стоит увеличивать

Ориентир задан - это 200 миллионов долларов. Пока же товарооборот вдвое меньше. К тому же грузинский экспорт идет более быстрыми темпами, чем белорусский. Однако положительное сальдо все равно у нас - продаем больше, чем покупаем.

Детально экономическую повестку на ближайшие годы обсуждали сегодня на шестом заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии. Ставку сделают на совместные предприятия. Так, в Тбилиси откроется завод с белорусским капиталом, который будет выпускать молочную продукцию на нашем сырье.

Сельское хозяйство - еще один важный акцент в сотрудничестве

Беларусь готова делиться опытом и технологиями в создании молочно-товарных ферм. Грузия же предлагает участие в предприятиях по выращиванию винограда. Он нужен для дальнейшего производства вина, которое будет экспортироваться не только на белорусский рынок, но и в третьи страны. Кроме того, стороны видят перспективу в туризме, медицине, образовании и транспортной сфере.