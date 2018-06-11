Беларусь и Индия намерены нарастить товарооборот до миллиарда долларов

Сегодня в столице говорят о сотрудничестве Беларуси и Индии. В ближайшие годы страны намерены нарастить товарооборот до миллиарда долларов. В эти минуты переговоры с парламентской делегацией южноазиатского государства проходят в Палате представителей. Перед встречей гости посетили площадь Победы, где возложили цветы к монументу и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.