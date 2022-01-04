Беларусь и Индия объявляют конкурс научно-технических проектов на 2022-2023 годы

Беларусь и Индия объявляют конкурс научно-технических проектов на ближайшие два года. Он проводится по следующим приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества: информационно-коммуникационные технологии с акцентом на искусственный интеллект, интернет вещей, машинное обучение, облачные сервисы; биотехнологии и наноматериалы. Для участия в состязании необходимо представить бизнес-план, а также обязательства государственного заказчика о практическом использовании результатов научных исследований и разработок и долевом участии в его финансировании. Заявки принимаются по 28 февраля.