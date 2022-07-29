Беларусь и Иран определяют новые точки для роста товарооборота

Сейчас очень подходящее время для того, чтобы по-новому посмотреть на наши отношения, принять конкретные решения по укреплению торгово-экономических связей межу нашими странами. Хотел бы использовать эту встречу для того, чтобы еще раз посмотреть на те задачи, которые стоят перед нами. Как мы можем взаимными усилиями увеличить товарооборот, открыть новые сферы, расширить сотрудничество в сфере высоких технологий и, конечно же, услышать ваше мнение в отношении тех моментов, где мы, возможно, недорабатываем.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси