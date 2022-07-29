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Беларусь и Иран определяют новые точки для роста товарооборота
Сильная и устойчивая экономика - наш фундамент, который уже доказал свою прочность, монолитность и "сейсмоустойчивость". И мы продолжаем строить дальше. Причем, не только не сбавляя темпов, а наоборот активно наращивая.
Беларусь заинтересована в укреплении торгово-экономического сотрудничества с Ираном. Это было заявлено 29 июля на встрече в правительстве с министром промышленности Ирана. Белорусский премьер назвал визит своевременным, чтобы определить приоритетные задачи для увеличения взаимного товарооборота. На политическом уровне у нас очень хорошее и конструктивное взаимодействие. Беларусь и Иран, несмотря на давление извне, оказывают друг другу всевозможную взаимную помощь на всех международных площадках, в том числе в ООН, в Шанхайской организации сотрудничества. Наши страны разделяют такие принципы, как стремление к многополярному миру, незыблемость суверенитета, невмешательство во внутренние дела и равноправное сотрудничество на международной арене.
Сейчас очень подходящее время для того, чтобы по-новому посмотреть на наши отношения, принять конкретные решения по укреплению торгово-экономических связей межу нашими странами. Хотел бы использовать эту встречу для того, чтобы еще раз посмотреть на те задачи, которые стоят перед нами. Как мы можем взаимными усилиями увеличить товарооборот, открыть новые сферы, расширить сотрудничество в сфере высоких технологий и, конечно же, услышать ваше мнение в отношении тех моментов, где мы, возможно, недорабатываем.
Мы обсуждали вопросы поставок техники для горнодобывающей промышленности. У нас эта сфера быстро развивается, и нам нужно большое количество самосвалов. Только одна из иранских компаний готова купить около 800 единиц. Также нам интересны и другие направления: производство легковых машин и медицинского оборудования, микроэлектроника. И если мы будем развивать все это, то товарооборот может вырасти за миллиард долларов.
Для справки: в прошлом году объем взаимной торговли Беларуси и Ирана составил чуть более 33 миллионов долларов и вырос к уровню 2020 года на треть. Сейчас по итогам пяти месяцев взаимная торговля уже приросла на 35 %.
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