Беларусь и Иран вместе превращают санкции в новые возможности и раскрывают секрет успеха

Экономика Ирана многоплановая: от добычи нефти и газа до развития микроэлектроники. Страна входит в топ-5 по уровню развития нанотехнологий. Опираясь на собственные разработки, Иран производит и реализует около тысячи нанопродуктов.

По нефтезапасу республика занимает четвертое место в мире и второе - по запасам газа. Чтобы их добывать, необходимы машиностроение и соответствующая инфраструктура - у Беларуси здесь высокие компетенции.

В целом, во многих сферах наши экономики взаимодополняемы. Вероника Бута продолжит. Рубрика "Контекст".

Главные цифры, которые стоит знать по Ирану: 18‑е место в мире по количеству населения, по уровню ВВП - 23‑е. Общий объем рынка - 86 миллионов человек. То есть аппетиты большие, их утолить под силу белорусским производителям.

Из нашей продовольственной корзины уже по вкусу пришлись молочка и говядина. Есть договоренности о поставках мяса птицы, интерес к зерновым культурам. Беларусь же в основном импортирует из Ирана фрукты и орехи.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/bf7/2h07p2y80vixj3wqp69xmbif00wvcne1.png

В Иране проблемы с водой испытывают примерно в 20 провинциях, это очень острая проблема для Ирана. Раз нет воды - нет и пастбищ. Очевидно, что с животноводством будут достаточно серьезные проблемы, поэтому на развитие животноводства и птицеводства Беларусь могла бы оказать существенную помощь Ирану. Раджаб Сафаров,гендиректор Центра изучения современного Ирана (Россия)

В целом минувший год ознаменовался трехкратным увеличением товарооборота с Ираном. Понятно, сравнительная база 2020-го и 2021-го - не самая большая - отсюда такой рост. Но это тот случай, когда важна динамика! При желании двух сторон (а возможности у нас для этого есть) - сотрудничество стран имеет большой потенциал.

Половина заработана усилиями столичного региона. Минская область существенно поднажала. Если перевести в сухие цифры - рост в 10,5 раз. Значительно прибавили и в экспорте.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/19d/7mu27n4u47wdj8wtzmhf41xpgk9k0cjj.png

А теперь о том, что стоит за этими цифрами. В Минской области реализуется несколько успешных иранских проектов. Молочно-товарный комплекс и птицефабрика в Борисовском районе,предприятие по производству краски под Вилейкой. Под Молодечно иранский инвестор вложил 5 млн долларов - и теперь там форелевое хозяйство. В Логойском районе несколько лет разводят племенных овец. В планах инвестора - построить новый комплекс по молочному животноводству. Рентабельность на молоке сегодня достигает 80 %.

Оптимистично смотрим на развитие отношений сфере машиностроения. Иран нацелен на возобновление проекта по сборке в Беларуси своих автомобилей. Наладить производство пробовали лет 10 назад, тогда не пошло. Сейчас снова изучают спрос и предложение. В перспективе планируют поставки на рынок ЕАЭС и в страны Западной Азии. Для начала договорились о прямых поставках - 45 тысяч автомобилей в ближайшие три года. БЕЛАЗ же договаривается о поставках самосвалов и готов наладить в Иране их совместное производство.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/7d4/q3apoxfxesfx77utwlvpjvua3oej5l6i.png

Мы заинтересованы в организации поставок нашей техники по ряду ведущих заводов. Это и МАЗ, и Минский тракторный завод прорабатывает возможность поставки, изучаем возможности и потребности иранского рынка в поставках наших комбайнов. Поэтому все эти направления мы закладывали в круг вопросов, которые наши предприятия должны были оценить. Дмитрий Харитончик, замминистра промышленности Беларуси

Несколько лет назад Беларусь и Иран поставили перед собой задачу приблизиться к планке товарооборота в миллиард долларов. Пока до этой цифры, конечно, далеко. Но стороны настроены серьезно. Санкционная риторика в адрес наших государств сама подталкивает к активизации сотрудничества.

Если все страны, оказавшиеся под давлением, объединяться, то санкции можно превратить в новые возможности. Это сложный путь, но это возможно. Мы должны быть рядом друг с другом - в том секрет успеха. Саид Яри, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси