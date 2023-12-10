Беларусь и Кабардино-Балкария наращивают сотрудничество

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Более 120 единиц сельхозтехники только за 2023 год пришло работать на поля Кабардино-Балкарии. Как мы знаем, это аграрный регион. Они успешно замещают американские и европейские аналоги. "У нас по многим направлением активизировался товарооборот. Здесь есть некие расхождения в статистике. По российскому таможенному учету - это плюс 60 , а по итогу года - даже больше процентов. Наша белорусская статистика показывает несколько более скромный результат. Но виной тому учет данного товарооборота в тех регионах, где зарегистрированы торговые дома, через которые идут поставки, особенно сельхозтехники, машиностроительной техники и тех товаров, которые сегодня стали активно появляться на полках магазинов Кабардино-Балкарии", - отметил Перцов.