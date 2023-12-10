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Беларусь и Кабардино-Балкария наращивают сотрудничество

Сельское хозяйство, поставки продуктов питания, туризм. Беларусь и Кабардино-Балкария наращивают торгово-экономическое сотрудничество.

Министр информации Беларуси принял участие в презентации этого северокавказского региона. Она состоялась в Москве на полях международного форума «Россия». Беларусь поставляет в Кабардино-Балкарию бытовую химию, товары легкой промышленности, продукты питания. Налажены взаимовыгодные кооперационные связи в области производства рентген-оборудования и семенного материала. Как аграрный российский регион, Кабардино-Балкария заинтересована в поставках белорусских тракторов, комбайнов и другой техники для сельского хозяйства.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Более 120 единиц сельхозтехники только за 2023 год пришло работать на поля Кабардино-Балкарии. Как мы знаем, это аграрный регион. Они успешно замещают американские и европейские аналоги."У нас по многим направлением активизировался товарооборот. Здесь есть некие расхождения в статистике. По российскому таможенному учету - это плюс 60 , а по итогу года - даже больше процентов. Наша белорусская статистика показывает несколько более скромный результат. Но виной тому учет данного товарооборота в тех регионах, где зарегистрированы торговые дома, через которые идут поставки, особенно сельхозтехники, машиностроительной техники и тех товаров, которые сегодня стали активно появляться на полках магазинов Кабардино-Балкарии", - отметил Перцов.

Планируют расширять сотрудничество и в области туризма. Только в этом году Кабардино-Балкарию посетили свыше миллиона туристов. Регион славится чистым воздухом, красивыми пейзажами, горнолыжными курортами. Именно там находится самая большая гора Европы - Эльбрус.

Также туристам из Кабардино-Балкарии будет интересно сменить климатический пояс и открыть для себя Беларусь - страну голубых озер, густых лесов и средневековых замков.

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