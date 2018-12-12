Беларусь и Карелия намерены увеличить товарооборот до ста миллионов долларов

Это задача на ближайшие два года. Сегодня в правительстве ее обсудили вице-премьер Михаил Русый и глава Карельской Республики Артур Парфенчиков. Усилить кооперацию стороны рассчитывают прежде всего за счет сотрудничества в деревообработке. Так, "Амкодор" создает в Петрозаводске производство харвестеров и другой техники для заготовки леса. Планируется, что в год с конвейера будет сходить до тысячи единиц.

Укреплять взаимодействие Минск и Петрозаводск планируют и в аграрной сфере - наша страна поможет региону развить молочно-товарные фермы и отправит на улицы региона пассажирский транспорт. В свою очередь Карелия нарастит поставки рыбы и поможет наладить Беларуси производство своей морской продукции. Кстати, северная республика помогла и при строительстве БелАЭС: одно из предприятий поставило многослойные бесшовные трубы для станции. Это не первый визит делегации из Карелии в Беларусь: на протяжении многих лет у нас сложились крепкие дружеские отношения.