3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь и Карелия намерены увеличить товарооборот до ста миллионов долларов
Это задача на ближайшие два года. Сегодня в правительстве ее обсудили вице-премьер Михаил Русый и глава Карельской Республики Артур Парфенчиков. Усилить кооперацию стороны рассчитывают прежде всего за счет сотрудничества в деревообработке. Так, "Амкодор" создает в Петрозаводске производство харвестеров и другой техники для заготовки леса. Планируется, что в год с конвейера будет сходить до тысячи единиц.
Укреплять взаимодействие Минск и Петрозаводск планируют и в аграрной сфере - наша страна поможет региону развить молочно-товарные фермы и отправит на улицы региона пассажирский транспорт. В свою очередь Карелия нарастит поставки рыбы и поможет наладить Беларуси производство своей морской продукции. Кстати, северная республика помогла и при строительстве БелАЭС: одно из предприятий поставило многослойные бесшовные трубы для станции. Это не первый визит делегации из Карелии в Беларусь: на протяжении многих лет у нас сложились крепкие дружеские отношения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все