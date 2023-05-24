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Беларусь и Карелия нацелены на совместную программу по лесному хозяйству
Беларусь и Карелия договорились выходить на новую совместную программу по лесному хозяйству. Об этом заявил премьер Роман Головченко после переговоров с главой республики. Сегодня в Петрозаводске с рабочим визитом делегация белорусского правительства. Леса в Карелии - это более 50 % от всей территории или 14 млн гектаров. Да, есть нетронутые места, но часть и производная для деревообработки. В этих краях нужна и широкая гамма техники, и технологии восстановления. На такие вопросы в сфере особое внимание.
Белорусские предприятия реализуют здесь проекты по созданию специальных теплиц для выращивания лесных культур. Но масштабы, заинтересованность наших друзей, партнеров из Карелии гораздо выше. У нас лесистость же тоже высокая в Беларуси - 40 % территории. Полностью сохранена и научная школа лесоводства, и современные технологии лесоводства, переработки древесины, т.е. весь полный цикл. И, конечно, в Карелии есть свои собственные мощности, и свои специалисты, и научные кадры. Но здесь очень важно взаимодополнение и очень большой интерес, который мы видим со стороны партнеров.
Мы понимаем, что у нас с друзьями из Республики Беларусь глобальнейший проект по развитию совместного предприятия, нацеленного на обеспечение современной и полностью произведенной на предприятии наших двух государств лесоизготовительной техникой. Причем уникальной. Там действительно есть сложные механизмы, агрегаты, которые мы сейчас отрабатываем. Здесь огромный рынок в целом для Российской Федерации.
Лесозаготовительную технику выпускают из цехов. Открылись в 2019. Сейчас комплекты идут из Беларуси, далее уровень локализации будут повышать до 90 %, а то и выше. Под большие производственные мощности готовят и кадры. Петрозаводскому лесозаготовительному техникуму сегодня передали сертификат на симулятор-тренажер для обучения на машинах "Амкодор".
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