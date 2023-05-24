Беларусь и Карелия нацелены на совместную программу по лесному хозяйству

Белорусские предприятия реализуют здесь проекты по созданию специальных теплиц для выращивания лесных культур. Но масштабы, заинтересованность наших друзей, партнеров из Карелии гораздо выше. У нас лесистость же тоже высокая в Беларуси - 40 % территории. Полностью сохранена и научная школа лесоводства, и современные технологии лесоводства, переработки древесины, т.е. весь полный цикл. И, конечно, в Карелии есть свои собственные мощности, и свои специалисты, и научные кадры. Но здесь очень важно взаимодополнение и очень большой интерес, который мы видим со стороны партнеров.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

