Беларусь и Карелия развивают сотрудничество

Карелия рассчитывает стать центром производства лесозаготовительной техники. Решать эту задачу будет совместное российско-белорусское производство машин: несколько лет назад в столице Карелии запустили завод-дочку белорусского холдинга "Амкодор". Сегодня он наращивает мощности, а также локализацию производства. Техника приходит на замену импортным машинам. Растет выпуск собственных аналогов важнейших узлов и агрегатов для лесозаготовки. Совместный проект важен не только для экономики Карелии, но и всей России.