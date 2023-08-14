ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Беларусь и Карелия развивают сотрудничество

Карелия рассчитывает стать центром производства лесозаготовительной техники. Решать эту задачу будет совместное российско-белорусское производство машин: несколько лет назад в столице Карелии запустили завод-дочку белорусского холдинга "Амкодор". Сегодня он наращивает мощности, а также локализацию производства. Техника приходит на замену импортным машинам. Растет выпуск собственных аналогов важнейших узлов и агрегатов для лесозаготовки. Совместный проект важен не только для экономики Карелии, но и всей России.

Минск и Петрозаводск укрепляют связи. Для Карелии Беларусь - первый торговый партнер среди стран СНГ и третий в мире. Машиностроительная линейка составляет весомую долю белорусского экспорта в Карелию.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все