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Беларусь и Казахстан могут разработать соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности

Беларусь и Казахстан могут разработать соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом стало известно во время визита нашей делегации во главе с госсекретарем Совета безопасности Беларуси в Нур-Султан. Александр Вольфович посетил ряд научно-промышленных предприятий Казахстана. Особый интерес вызвали информационные технологии в рамках программы "Умный город", а также системы, связанные с повышением эффективности обеспечения общественной безопасности и управления городским трафиком. Казахские компании представили последние достижения в сфере аэрокосмических систем дистанционного зондирования Земли и высокоточной спутниковой навигации.

Были обсуждены вопросы, связанные с новыми вопросами в сфере информационной безопасности, биологической безопасности и другие моменты. Самое главное, что достигнуто общее понимание, договоренности. Подписан на два года план сотрудничества Советов безопасности РБ и Казахстана. Остается только перейти к практической составляющей и реализации намеченных планов. Реализация этих планов позволит сделать все для жизни и благосостояния наших народов.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

В ходе встреч с руководителями компаний и предприятий была высказана обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества по широкому спектру производственных отношений.

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