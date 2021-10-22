Беларусь и Казахстан могут разработать соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности

Были обсуждены вопросы, связанные с новыми вопросами в сфере информационной безопасности, биологической безопасности и другие моменты. Самое главное, что достигнуто общее понимание, договоренности. Подписан на два года план сотрудничества Советов безопасности РБ и Казахстана. Остается только перейти к практической составляющей и реализации намеченных планов. Реализация этих планов позволит сделать все для жизни и благосостояния наших народов.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси