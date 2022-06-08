Беларусь и Казахстан планируют подписать контракты на $9 млн

Отрадно, что многие подходы и видение у наших коллег из Беларуси точно такие же. Надеюсь, что они с пользой провели время с нами. Много чего мы рассказали и много сами узнали, как это продвигается в Беларуси. Сегодня программой визита запланирован также деловой совет и ряд двусторонних переговоров с деловыми кругами Казахстана. Ожидается на полях форума подписание контрактов на сумму около 9 миллионов долларов. Речь о поставках нашей техники, машинокомплектов, лифтов, а также соли и кондитерских изделий.

Рустем Бигари, директор офиса цифрового правительства Казахстана