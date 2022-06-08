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Беларусь и Казахстан планируют подписать контракты на $9 млн
Машиностроение, IТ, биотехнологии, медицина - приоритеты сотрудничества Беларуси и Казахстана. Активизацию двустороннего партнерства обсуждают в эти дни в Нур-Султане. Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Николаем Снопковым примет участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Кроме того программой визита предусмотрен ряд встреч с руководством страны. Казахстан - важный стратегический партнер Беларуси. Товарооборот по итогам минувшего года превысил миллиард долларов - рост практически на треть. Стороны убеждены: потенциал еще выше, а турбулентность на мировом рынке может способствовать углублению нашего партнерства. Ставка на промышленную кооперацию. Без внимания не останутся и новые технологии.
Николай Снопков 8 июня посетил офис цифрового правительства Казахстана (его открыли менее года назад). Для первого вице-премьера провели презентацию структуры. Здесь собрана вся база данных страны: от демографической ситуации до вопросов мониторинга цен в магазинах. Офис занимается автоматизацией первичной аналитики, подготовкой прогнозов и сценариев развития.
Отрадно, что многие подходы и видение у наших коллег из Беларуси точно такие же. Надеюсь, что они с пользой провели время с нами. Много чего мы рассказали и много сами узнали, как это продвигается в Беларуси.Сегодня программой визита запланирован также деловой совет и ряд двусторонних переговоров с деловыми кругами Казахстана. Ожидается на полях форума подписание контрактов на сумму около 9 миллионов долларов. Речь о поставках нашей техники, машинокомплектов, лифтов, а также соли и кондитерских изделий.
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