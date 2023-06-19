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Беларусь и Казахстан выступают за беспрепятственное движение на пространстве ЕАЭС товаров, услуг, капитала и рабочей силы - Алейник
Весь спектр белорусско-казахстанских отношений сегодня обсудили в МИД. Главы ведомств говорили о политическом, торгово-экономическом сотрудничестве, промышленной кооперации и поддержке на международной арене. Сергей Алейник подчеркнул, что позиции двух стран совпадают, в том числе в отношении базовых принципов развития евразийской экономической интеграции.
Обе наши страны выступают за снятие барьеров и ограничений во взаимной торговле между государствами-членами, полноформатное обеспечение четырех свобод: беспрепятственное движение на пространстве ЕАЭС товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы договорились, что белорусская и казахстанская стороны продолжат тесно взаимодействовать и оказывать друг другу взаимную поддержку в рамках глобальных и региональных международных организаций - ООН, ОБСЕ, ШОС, СВМДА. Мы высоко оценили поддержку Казахстаном кандидатуры Беларуси на выборах в Совет Безопасности ООН.
Мурат Нуртлеу в свою очередь обратил внимание на то, что Беларусь является одним из важных торгово-экономических партнеров Казахстана. По итогам 2022 года объем взаимной торговли стал выше на 18,5 %.
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