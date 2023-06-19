Беларусь и Казахстан выступают за беспрепятственное движение на пространстве ЕАЭС товаров, услуг, капитала и рабочей силы - Алейник

Обе наши страны выступают за снятие барьеров и ограничений во взаимной торговле между государствами-членами, полноформатное обеспечение четырех свобод: беспрепятственное движение на пространстве ЕАЭС товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы договорились, что белорусская и казахстанская стороны продолжат тесно взаимодействовать и оказывать друг другу взаимную поддержку в рамках глобальных и региональных международных организаций - ООН, ОБСЕ, ШОС, СВМДА. Мы высоко оценили поддержку Казахстаном кандидатуры Беларуси на выборах в Совет Безопасности ООН.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси