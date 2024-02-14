Беларусь и Китай готовят план развития сотрудничества до 2030 года

Беларусь и Китай подготовят план развития сотрудничества до 2030 года. Акцент на углублении технологической и инвесткооперации, регионального сотрудничества и реализации гуманитарных инициатив.

Самый топовый двусторонний проект - индустриальный парк "Великий камень" в этом году уже вырос на 8 новых резидентов. В итоге сейчас зарегистрировано 127 компаний, из них 44 уже выпускают готовую продукцию.