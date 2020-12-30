Беларусь и Китай - железное братство и всепогодное сотрудничество. Именно так страны говорят о степени доверия и взаимодействия во всех сферах. В конце года индустриальный парк "Великий камень" открыл и еще одну площадку - центр инноваций. Идею в инкубаторе будут растить два года. Для стартапа - все льготные условия, как и у резидентов. А после, если проект состоится, компания и сама станет резидентом индустриальной семьи.