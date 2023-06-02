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Беларусь и Китай намерены завершить переговоры по услужно-инвестиционному соглашению до конца года
2 июня в КНР подписана дорожная карта по реализации меморандума о сотрудничестве между Министерством промышленности Беларуси и Китайской торговой палатой по экспорту и импорту электронной и машиностроительной продукции. Об этом в пресс-службе Минпрома сообщили корреспонденту БЕЛТА.
Подписи под документом поставили заместитель министра промышленности Беларуси Александр Ефимов и президент Китайской торговой палаты по экспорту и импорту электронной и машиностроительной продукции Чжан Юцзин.
Китайская торговая палата по экспорту и импорту электронной и машиностроительной продукции - это отраслевая организация, которая объединяет более 10 тыс. крупных государственных предприятий отрасли, а также предприятий малого и среднего бизнеса КНР.
Во время встречи Александр Ефимов и Чжан Юцзин обсудили вопросы организации бизнес-миссий китайских компаний в Беларусь, поиска партнеров для создания совместных предприятий, а также реализации инвестиционных проектов.
В рамках визита в Китай замминистра промышленности Александр Ефимов в составе белорусской делегации под руководством министра экономики Александра Червякова принял участие в совещании экспертной группы по вопросам развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", в ходе которого выступил с информационным докладом о потенциале и преимуществах создания и глубокой локализации производств в Беларуси. Также проинформировал китайскую сторону об имеющихся условиях развития предприятий и возможностях расширения присутствия выпускаемой в Беларуси продукции на рынке ЕАЭС.
Фото: пресс-служба Минпрома
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