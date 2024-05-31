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Беларусь и Китай нарастят сотрудничество в сфере медицины

В Совете Республики подвели итоги официального визита парламентской делегации Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой в Китайскую Народную Республику. Четыре дня работы были очень насыщенными. Состоялись встречи с руководством КНР, Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, прошло первое заседание Комитета высокого уровня. Как итог - стороны пришли к пониманию, где есть резервы для дальнейшего сотрудничества.

Мы наработали достаточно много проектов, которые являются своего рода двигателями в развитиинаших двухсторонних отношений, но при этом еще не исчерпали весь свой потенциали ресурсдля дальнейшего углубления и развития. И для нас очень важен в этом плане и законодательный аспект. Почему? Потому что как раз китайская сторона акцентировала внимание на необходимости создания такой правовой среды, которая бы позволила в максимально комфортном режиме всем уполномоченным органам как с китайской, так и с белорусской стороны, субъектам хозяйствования коммуницировать, взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. И для этого не должно быть никаких правовых препятствий.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси
Нужно отметить абсолютно деловой стиль общения и нацеленность на конкретный результат. Когда-то наш Президент сказал: чему можно поучиться у китайцев, у КНР, так это трудолюбию. И это было видно в организации визита с китайской стороны. Они очень четко, очень системно и структурно подходили к этому визиту, поэтому все темы, которые обсуждались, были абсолютно конкретными.
Игорь Луцкий, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

И сегодня же итоги визита прокомментировал министр здравоохранения Александр Ходжаев - он был в составе делегации. Так, Беларусь и Китай нарастят сотрудничество в сфере медицины.

У меня была встреча с представителями трех компаний, которые занимаются разработкой вакцин, моноклональных антител, используемых при лечении онкологических заболеваний, аутоиммунных заболеваний. Мы встречались с представителями компании, которая производит различное хирургическое оборудование. И в этой части мы старались достичь соглашения о том, чтобы данные компании имели свое представительство и могли продавать свои лекарства на территории Республики Беларусь с дальнейшей локализацией их производств на территории Республики Беларусь.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси

В целом стороны оценивают итоги визита позитивно. Впереди реализация всех договоренностей.

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