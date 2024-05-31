3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь и Китай нарастят сотрудничество в сфере медицины
В Совете Республики подвели итоги официального визита парламентской делегации Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой в Китайскую Народную Республику. Четыре дня работы были очень насыщенными. Состоялись встречи с руководством КНР, Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, прошло первое заседание Комитета высокого уровня. Как итог - стороны пришли к пониманию, где есть резервы для дальнейшего сотрудничества.
Мы наработали достаточно много проектов, которые являются своего рода двигателями в развитиинаших двухсторонних отношений, но при этом еще не исчерпали весь свой потенциали ресурсдля дальнейшего углубления и развития. И для нас очень важен в этом плане и законодательный аспект. Почему? Потому что как раз китайская сторона акцентировала внимание на необходимости создания такой правовой среды, которая бы позволила в максимально комфортном режиме всем уполномоченным органам как с китайской, так и с белорусской стороны, субъектам хозяйствования коммуницировать, взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. И для этого не должно быть никаких правовых препятствий.
Нужно отметить абсолютно деловой стиль общения и нацеленность на конкретный результат. Когда-то наш Президент сказал: чему можно поучиться у китайцев, у КНР, так это трудолюбию. И это было видно в организации визита с китайской стороны. Они очень четко, очень системно и структурно подходили к этому визиту, поэтому все темы, которые обсуждались, были абсолютно конкретными.
И сегодня же итоги визита прокомментировал министр здравоохранения Александр Ходжаев - он был в составе делегации. Так, Беларусь и Китай нарастят сотрудничество в сфере медицины.
У меня была встреча с представителями трех компаний, которые занимаются разработкой вакцин, моноклональных антител, используемых при лечении онкологических заболеваний, аутоиммунных заболеваний. Мы встречались с представителями компании, которая производит различное хирургическое оборудование. И в этой части мы старались достичь соглашения о том, чтобы данные компании имели свое представительство и могли продавать свои лекарства на территории Республики Беларусь с дальнейшей локализацией их производств на территории Республики Беларусь.
В целом стороны оценивают итоги визита позитивно. Впереди реализация всех договоренностей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов