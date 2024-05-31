Беларусь и Китай нарастят сотрудничество в сфере медицины

Мы наработали достаточно много проектов, которые являются своего рода двигателями в развитиинаших двухсторонних отношений, но при этом еще не исчерпали весь свой потенциали ресурсдля дальнейшего углубления и развития. И для нас очень важен в этом плане и законодательный аспект. Почему? Потому что как раз китайская сторона акцентировала внимание на необходимости создания такой правовой среды, которая бы позволила в максимально комфортном режиме всем уполномоченным органам как с китайской, так и с белорусской стороны, субъектам хозяйствования коммуницировать, взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. И для этого не должно быть никаких правовых препятствий.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси