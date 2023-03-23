Развитая база инжиниринга, подготовка высококвалифицированных кадров, многолетний передовой опыт ведущих белорусских конструкторских бюро. Беларусь и Китай нацелены на создание совместных инновационных производств. Как отметили в Минэкономики, в прошлом году в реализацию проектов в Беларуси китайскими инвесторами вложено свыше ста миллионов долларов. С участием компаний из Поднебесной реализовывалось более 40 проектов. Еще порядка 20 инициатив - в работе. Традиционно центром притяжения китайских и международных инвестиций выступает индустриальный парк "Великий камень". В проект уже вложено свыше 820 миллионов долларов. Зарегистрировано более сотни компаний из 15 стран.