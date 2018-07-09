Беларусь и Китай расширяют торговое и финансовое сотрудничество

Контактный офис нашей страны для поддержки экспорта откроется в Циндао. Это даст новые возможности для компаний выйти на китайский рынок. Воспользоваться льготами смогут только предприятия, которые получили рекомендации Национального центра маркетинга. Отметим, объемы экспорта в Китай растут. Поставки белорусской сельхозпродукции за 4 месяца этого года выросли почти вдвое и составили более 9 миллионов долларов.