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Беларусь и Китай расширяют торговое и финансовое сотрудничество

Контактный офис нашей страны для поддержки экспорта откроется в Циндао. Это даст новые возможности для компаний выйти на китайский рынок. Воспользоваться льготами смогут только предприятия, которые получили рекомендации Национального центра маркетинга. Отметим, объемы экспорта в Китай растут. Поставки белорусской сельхозпродукции за 4 месяца этого года выросли почти вдвое и составили более 9 миллионов долларов.

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