Беларусь и Китай создают комиссию по таможенному сотрудничеству

Белорусская таможня предложила создать совместную с Китаем комиссию по таможенному и карантинному сотрудничеству. Партнеры поддержали инициативу. Это основной вопрос повестки в двустороннем таможенном взаимодействии. Старт этой работе дан по дипломатическим каналам Беларуси и Китая. Ожидается, что новый орган станет профессиональной площадкой для урегулирования любых споров в таможенной сфере, в том числе допуска белорусских товаров на китайский рынок.



Помимо этого, стороны заинтересованы в налаживании партнерства второго уровня напрямую с таможенными службами. Китай предложил рассмотреть вариант побратимства с таможней Тяньцзиня (это один из четырех городов центрального подчинения в КНР).



