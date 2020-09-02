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Беларусь и Китай создают комиссию по таможенному сотрудничеству
Белорусская таможня предложила создать совместную с Китаем комиссию по таможенному и карантинному сотрудничеству. Партнеры поддержали инициативу. Это основной вопрос повестки в двустороннем таможенном взаимодействии. Старт этой работе дан по дипломатическим каналам Беларуси и Китая. Ожидается, что новый орган станет профессиональной площадкой для урегулирования любых споров в таможенной сфере, в том числе допуска белорусских товаров на китайский рынок.
Помимо этого, стороны заинтересованы в налаживании партнерства второго уровня напрямую с таможенными службами. Китай предложил рассмотреть вариант побратимства с таможней Тяньцзиня (это один из четырех городов центрального подчинения в КНР).
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