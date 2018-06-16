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Беларусь и Китай прочно укрепляют экономическое и политическое сотрудничество
Межгосударственные связи во многом строятся благодаря личной дружбе лидеров двух стран. Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко тепло поздравил своего коллегу - Председателя КНР Си Цзиньпина с юбилеем - 65-летием со дня рождения.
"Вы открыли новую страницу в развитии Китайской Народной Республики - эпоху реализации мечты о великом возрождении китайской нации и построении среднезажиточного общества, новую эпоху социализма с китайской спецификой. Положительные перемены, которые произошли за последние несколько лет во внутри- и внешнеполитической жизни Великого Китая, вдохнули свежую силу и в белорусско-китайские отношения. Горжусь тем, что наша личная дружба и партнерство между двумя странами с каждым годом становятся все крепче", - говорится в поздравлении.
Глава государства также выразил благодарность за приглашение принять участие в недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества. Отметив, что именно благодаря усилиям Китая, который председательствовал в организации, этот период работы в расширенном составе оказался успешным. Инициативы, озвученные на саммите, еще больше укрепили авторитет Китайской Народной Республики как ответственного государства и наглядно продемонстрировали мировой общественности объединяющую силу "дипломатии великой державы с китайской спецификой". По словам Александра Лукашенко, результаты деятельности за прошедший год убедили весь мир - Шанхайская организация сотрудничества из региональной организации превращается в глобальную структуру, целью которой является обеспечение безопасности и стабильности всего международного сообщества.
В ходе саммита состоялись и двусторонние встречи. Как отметил белорусский лидер, достигнутые договоренности придадут новый мощный импульс сотрудничеству Беларуси и Китая и будут содействовать дальнейшему развитию межгосударственного диалога. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину неизменных успехов на пути скорейшего достижения "целей двух столетий" на благо дружественного китайского народа.
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