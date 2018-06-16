Беларусь и Китай прочно укрепляют экономическое и политическое сотрудничество

Межгосударственные связи во многом строятся благодаря личной дружбе лидеров двух стран. Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко тепло поздравил своего коллегу - Председателя КНР Си Цзиньпина с юбилеем - 65-летием со дня рождения.

"Вы открыли новую страницу в развитии Китайской Народной Республики - эпоху реализации мечты о великом возрождении китайской нации и построении среднезажиточного общества, новую эпоху социализма с китайской спецификой. Положительные перемены, которые произошли за последние несколько лет во внутри- и внешнеполитической жизни Великого Китая, вдохнули свежую силу и в белорусско-китайские отношения. Горжусь тем, что наша личная дружба и партнерство между двумя странами с каждым годом становятся все крепче", - говорится в поздравлении.

Глава государства также выразил благодарность за приглашение принять участие в недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества. Отметив, что именно благодаря усилиям Китая, который председательствовал в организации, этот период работы в расширенном составе оказался успешным. Инициативы, озвученные на саммите, еще больше укрепили авторитет Китайской Народной Республики как ответственного государства и наглядно продемонстрировали мировой общественности объединяющую силу "дипломатии великой державы с китайской спецификой". По словам Александра Лукашенко, результаты деятельности за прошедший год убедили весь мир - Шанхайская организация сотрудничества из региональной организации превращается в глобальную структуру, целью которой является обеспечение безопасности и стабильности всего международного сообщества.