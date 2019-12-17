Беларусь и Китай за 10 месяцев текущего года увеличили товарооборот на четверть

Он составил почти 4 миллиарда долларов. Перспективы дальнейшего сотрудничества между странами обсудили сегодня в Верхней палате белорусского парламента. Председатель Совета Республики Наталья Качанова встретилась с послом Китая в Беларуси. Цуй Цимин отметил успехи сотрудничества в глобальном проекте "Пояс и путь" и развитии Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и от имени китайской стороны выразил готовность и в дальнейшем укреплять двусторонние связи, в том числе на парламентском уровне.