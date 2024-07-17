Беларусь и Куба заключили два кредитных соглашения для расчетов за поставку сухого молока

Беларусь и Куба заключили два кредитных соглашения на сумму более 2 млн евро для расчетов за поставку сухого молока, сообщает БЕЛТА .



Соглашения заключены в ходе официального визита представителей белорусских государственных органов и организаций во главе с премьер-министром Романом Головченко на Кубу. Подпись под документами поставили с белорусской стороны председатель правления Банка развития Сергей Столярчук, с кубинской - председатель Banco Exterior de Cuba Эрнесто Медина Росалес. "Банк развития давно выстроил финансовый мост с кубинскими коллегами, что способствует увеличению экспорта отечественных товаров, востребованных на Кубе. В ходе визита заключены два очередных индивидуальных кредитных соглашения на сумму более 2 млн евро для расчетов за поставку сухого молока. В целом в 2024 году на Кубу будет поставлено более 1 тыс. т данной продукции", - проинформировали в банке.



"Большинство поставок белорусской продукции на Кубу осуществляются с экспортной поддержкой Банка развития. Новые кредитные соглашения подкрепляют два коммерческих контракта, подписанных между предприятиями Беларуси и Кубы, на приобретение сухого цельного молока, которое необходимо сегодня нашим партнерам для изготовления детского питания и формирования полноценной базовой продовольственной корзины", - приводит слова Сергея Столярчука пресс-служба.



Кроме того, во время визита представителями белорусских предприятий подписаны очередные контракты на поставку продукции отечественной промышленности. "Все соглашения и контракты направлены на обеспечение продовольственной безопасности кубинцев. Понимая важность развития собственного сельского хозяйства и обеспечения соответствующими товарами внутреннего рынка, наши партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству с белорусскими предприятиями", - добавил председатель правления Банка развития.



Было отмечено, что Беларусь не только поставляет новую технику и своевременно обеспечивает необходимыми запасными частями, но и помогает Кубе с сервисным обслуживанием машин, которые были в эксплуатации долгое время. "Следующий этап сотрудничества - создание совместных предприятий по производству молочной продукции. Сегодня мы обсудили ключевые вопросы практической реализации данных проектов, в том числе механизмы финансирования. Планируется, что белорусские предприятия будут обеспечивать долгосрочную поставку сырья и квалифицированную поддержку этих производств. Такие перспективные направления сотрудничества находятся в постоянном фокусе внимания Банка развития, так как мы готовы наращивать финансирование белорусских поставок на Кубу на взаимовыгодных для двух стран условиях", - рассказал Сергей Столярчук.

