Беларусь и Кузбасс вместе совершают технологический прорыв

Время импортозамещения прошло, импортозамещение в том случае, если есть импорт, если есть нормальная работа, нам по импорту поставляют какие-то изделия. Все импортозамещение было остановлено по решению коллективного Запада. Сейчас не импортозамещение, мы это называем технологический прорыв. Нам надо самостоятельно сделать технологический прорыв, это совсем другая работа, гораздо интереснее, гораздо более позитивная и больше принесет экономике наших стран, чем банальное импортозамещение.

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области России