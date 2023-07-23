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Беларусь и Кузбасс вместе совершают технологический прорыв
Пример партнерских отношений и сотрудничества в импортозамещении - Беларусь и Кузбасс вместе совершают технологический прорыв. О нем в проекте "Актуальное интервью" рассказал губернатор Кемеровской области. Полноценные результаты можно будет увидеть через 2 года. Первые проекты уже запущены. Так, например, союзный БелАЗ. Технологически независимую новинку представили этим летом. В начале года также совместными усилиями в Кемерове разработали взрывозащищенный двигатель – он заменит ушедшего с союзного рынка польского производителя.
Время импортозамещения прошло, импортозамещение в том случае, если есть импорт, если есть нормальная работа, нам по импорту поставляют какие-то изделия. Все импортозамещение было остановлено по решению коллективного Запада. Сейчас не импортозамещение, мы это называем технологический прорыв. Нам надо самостоятельно сделать технологический прорыв, это совсем другая работа, гораздо интереснее, гораздо более позитивная и больше принесет экономике наших стран, чем банальное импортозамещение.
Кроме того, в России для работ в угольных шахтах практически не выпускаются крепи, бурильные машины и некоторые станки. Белорусским производителям предлагают подключиться к работе.
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