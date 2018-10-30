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Беларусь и Латвия отмечают позитивный характер и растущую динамику сотрудничества
Потенциал огромный - это и использование местной инфраструктуры, и сотрудничество с белорусскими цементными заводами, а еще сфера высоких технологий и взаимные инвестиции.
Сегодня состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот новым послом Беларуси в Латвии Василием Марковичем. Подробности у Дарьи Третинко.
14-е место по объему товарооборота, 11-е по экспорту и 10-е по инвестициям - сухие цифры из прошлогодней статистики о белорусско-латвийских отношениях в 2018 году взяли с места в карьер. Новый и быстро набирающий темп ритм в сотрудничестве еще в начале года задала встреча двух премьеров - Андрей Кобяков и Марис Кучинскис обсудили транзит и туризм, подписали долгожданные договоры об авиации и экономическом сотрудничестве.
Как результат - за первые шесть месяцев этого года по латвийским рельсам уже было перевезено почти 6 млн тонн грузов, из которых более половины - белорусские. Вместе с этим объем белорусского транзита через Латвию увеличился более чем на 25 %.
И вполне возможно, что Рига станет для Минска еще ближе. А объем перевозок белорусских грузов увеличится именно в направлении латвийской гавани.
Звонким аккордом в новой партитуре межгосударственных отношений стало назначение в Латвию новым послом Василия Марковича. Сегодня в Рижском замке состоялась торжественная церемония вручения им верительных грамот. Марковичу 62 года, он окончил юридический факультет БГУ. С 1998 года нынешний посол был генеральным консулом Беларуси в Даугавпилсе. При нем в городе был открыт Центр белорусской культуры. Последние три года Василий Маркович занимал пост начальника управления кадров Министерства иностранных дел. Его основная задача на данный момент - рост товарооборота между странами, выход Беларуси к латвийскому морю. Политики готовы предоставить бизнесу зеленый коридор.
Знаковым для белорусско-латвийских отношений станет 2019 год. На фоне экономических связей возрастает внимание к подготовке проведения чемпионата мира по хоккею, а это постоянный обмен опытом как в организации массовых спортивных мероприятий, так и создания безвизовой среды.
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