Беларусь и Ленинградская область развивают новые направления сотрудничества - на что сделана ставка?

Мы видим, что на самом деле есть огромный пласт вопросов, в которых мы могли бы взаимно дополнять друг друга, как мы для российских предприятий, так и они для нас. А с учетом того, что многие компании уходят с наших рынков, это может быть и не плохо, поэтому у нас появляются неограниченные окна возможностей в сфере импортозамещения. Еще раз говорю, мы должны двигаться в этом направлении. Межрегиональное сотрудничество - это то направление работы, которое дает максимальный эффект.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома