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Беларусь и Ленинградская область развивают новые направления сотрудничества - на что сделана ставка?
Сегодня, несмотря на сильнейшее санкционное давление, Беларусь и Ленинградская область развивают новые направления сотрудничества. Ставка сделана на импортозамещение. Наша страна для северного региона России просто находка в эти непростые для экономик обеих стран времена. Поделиться опытом и рассказать о своем потенциале, где белорусы могут подставить плечо, в Ленинградскую область приехала делегация из Минской области.
О направлениях, где белорусско-российский симбиоз может дать прекрасный экономический результат, в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.
Ленинградская область для Беларуси всегда была топовым регионом. По объемам товарооборота стабильно находилась на 5-7 месте. Но за последние 2 года цифры значительно изменились. Если в 2020 году товарооборот составлял 500 миллионов долларов, то сейчас приближается к миллиарду.
Как ни странно, такому росту способствовали именно санкции. Чтобы не быть зависимой от иностранных партнеров, Беларусь более 10 лет вкладывала в развитие собственных производств. И сегодня, когда многие западные и европейские компании ушли с российского рынка, именно белорусы могут занять их ниши. Ленинградская область очень заинтересована в белорусском опыте в сельском хозяйстве, в частности, в племенной селекции и ветеринарии.
Если мы до этого с ветпрепаратами фактически по Беларуси не работали, то эта страничка, которую мы для себя открыли. В прошлом году заключили 4 контракта со всеми белорусскими институтами по поводу производства медикаментов. Мы отдельно посмотрели на историю по технике. Сегодня Беларусь сделала значительный шаг вперед по поводу производства техники для обработки земель, уборки. Наши аграрии стали ей активно пользоваться. И ваша техника зарекомендовала себя с лучшей стороны.
Одна из важных тем - перерабатывающая промышленность
Учитывая, что наша страна - один из лидеров молочного рынка, белорусская делегация побывала на крупнейшем молочном предприятии Ленинградской области. В год перерабатывает более 100 тысяч тонн молока, а в ассортименте около 150 наименований (от сливок до йогуртов и глазированных сырков). Тем не менее сегодня, в условиях санкционного давления, молочников и Беларуси, и России волнует одна общая проблема - упаковка.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Два сектора - продовольствие и лекарства - формально не попадают под санкции, но в части программного обеспечения, поставок оборудования, каких-то компонентов сырья давление ощущается. Было поручение нашего Президента, это касается и Республики Беларусь, насколько оперативно мы смогли заместить ушедший с наших рынков тетрапак. Обсуждалось все очень подробно, вплоть до мельчайших химических компонентов. И оказалось, что да, в течение 2-3 месяцев мы вполне способны импортозаместить даже такие сложные технологические решения.Сегодня у Ленинградской области дефицит дорожной техники. А она просто необходима зимой, когда на дорогах то снежные сугробы, то гололед. Поэтому прямо на переговорах российская сторона попросила более 20 коммунальных тракторов и снегоочистителей "Амкодор". Кроме того, большой интерес и к нашим зерносушильным комплексам.
Мы видим, что на самом деле есть огромный пласт вопросов, в которых мы могли бы взаимно дополнять друг друга, как мы для российских предприятий, так и они для нас. А с учетом того, что многие компании уходят с наших рынков, это может быть и не плохо, поэтому у нас появляются неограниченные окна возможностей в сфере импортозамещения. Еще раз говорю, мы должны двигаться в этом направлении. Межрегиональное сотрудничество - это то направление работы, которое дает максимальный эффект.
Также между Беларусью и Ленинградской областью подписаны соглашения о сотрудничестве в образовании, туризме, культуре и сохранении исторической памяти о Великой Отечественной. Минск и Ленинград больше всего пострадали в той войне. Начиная с 80-х, когда в Ленинградской области заработали поисковые отряды, каждый год находят до 10 тысяч останков. Поэтому нам вместе просто необходимо сохранить правду о нашей истории.
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