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Беларусь и Молдова заинтересованы в создании совместных производств
Об этом сегодня во время встречи в Совете Министров говорили премьеры двух стран. В частности, интерес к машиностроительным предприятиям. Транспортный парк Кишинева требует обновления, один из приоритетных вариантов замены - белорусские автобусы, троллейбусы и электробусы. В последние три года совместный товарооборот демонстрировал устойчивый рост. В 2020-м, по мере выхода из пандемии, страны рассчитывают на его восстановление.
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