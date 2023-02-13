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Беларусь и Монголия обсудили форматы развития делового сотрудничества

Беларусь и Монголия обсудили форматы развития делового сотрудничества

Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич обсудил широкий спектр направлений белорусско-монгольского делового сотрудничества с послом Монголии в Беларуси Батсухийном Баярсайханом, сообщает БелТА.

На встрече рассмотрены возможности использования монгольского сырья в белорусском производственном процессе, установление прямых контактов по линии профильных ассоциаций двух стран, а также важность изучения экономического потенциала белорусских регионов.

Подтверждена готовность максимального содействия со стороны центра в выведении белорусско-монгольского сотрудничества по линии бизнеса на качественно новый уровень.

Фото: Pixabay

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