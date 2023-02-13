Беларусь и Монголия обсудили форматы развития делового сотрудничества

Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич обсудил широкий спектр направлений белорусско-монгольского делового сотрудничества с послом Монголии в Беларуси Батсухийном Баярсайханом, сообщает БелТА .

На встрече рассмотрены возможности использования монгольского сырья в белорусском производственном процессе, установление прямых контактов по линии профильных ассоциаций двух стран, а также важность изучения экономического потенциала белорусских регионов.