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Беларусь и Нигерия укрепляют связи в сельском хозяйстве с акцентом на долгосрочное партнерство
Партнерство в сельском хозяйстве и обеспечение продовольственной безопасности. Беларусь и Нигерия укрепляют сотрудничество.
Накануне замминистра иностранных дел нашей страны Сергей Лукашевич и министр сельского хозяйства африканской страны-партнера Шаиб подписали новое соглашение. Это позволит увеличить взаимный товарооборот и поможет Нигерии обрести продовольственную независимость.
Мы здесь говорим и о поставках продуктов питания, мы здесь говорим и о поставках техники из Республики Беларусь на нигерийский рынок. Как вы знаете, Нигерия является крупнейшей страной Западной Африки и крупнейший наш партнер. Там есть даже белорусское загранпредставительство. Соответственно, наши усилия направлены на этот рынок, на эту страну с точки зрения полномасштабного выхода на данный континент в соответствии с теми директивными указаниями, которые мы получаем и от правительства, и от Президента.
"Вы прекрасно помните, что в своем недавнем послании Александр Григорьевич Лукашенко по случаю Дня Африки отметил, что Беларусь готова внести свой вклад в ренессанс африканского континента. Что мы сегодня и делаем", - добавил Лукашевич.
Беларусь готова не просто развивать экспорт в Нигерию, но также выстраивать долгосрочные партнерские отношения на взаимовыгодных условиях: в перспективе возможно даже создание собственной производственной базы в Нигерии.
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