Беларусь и Нигерия укрепляют связи в сельском хозяйстве с акцентом на долгосрочное партнерство

Мы здесь говорим и о поставках продуктов питания, мы здесь говорим и о поставках техники из Республики Беларусь на нигерийский рынок. Как вы знаете, Нигерия является крупнейшей страной Западной Африки и крупнейший наш партнер. Там есть даже белорусское загранпредставительство. Соответственно, наши усилия направлены на этот рынок, на эту страну с точки зрения полномасштабного выхода на данный континент в соответствии с теми директивными указаниями, которые мы получаем и от правительства, и от Президента.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси