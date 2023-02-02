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Беларусь и Нижегородская область будут работать над улучшением логистики для пассажиров и грузов
Белорусская правительственной делегация и губернатор Нижегородская области договорились о том, что наша страна и российский регион будут работать над улучшением логистики для пассажиров и грузов. С начала марта начнутся авиаперелеты в двух направлениях. В планах и прямое железнодорожное сообщение, а также будет активно прорабатываться вопрос загрузки контейнерных поездов. Сейчас они идут из Минска, и важно, чтобы и в обратном направлении шли полными, тем более, что мы готовы увеличивать количество составов из столицы и областных городов.
Вопросы логистики и развитие перевозок по транспортным коридорам "Север - Юг", "Запад - Восток" и финансирование новых совместных проектов 2 февраля обсудят в Казахстане. В Алматы состоится заседание межправительственного совета ЕАЭС. Участие примет и белорусская правительственная делегация.
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