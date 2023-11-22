Беларусь и Нижний Новгород определили главные проекты в кооперации - итоги рабочего визита

Наши традиционные кооперационные проекты по использованию шасси Минского автомобильного завода для производства автомобилей с различными надстройками и системами, которые изготавливают предприятия Нижегородской области. С того, что сегодня обсуждалось в качестве новой инициативы, это проект, который планируется реализовать в области по капитальному ремонту и модернизации старого тракторного парка техники при соответствующей поддержке области. Конечно, Минский тракторный завод готов тоже участвовать в этой программе как основной поставщик и технологии ремонта, и модернизации, и, соответственно, уже запасных частей, и узлов, и агрегатов для проведения такой работы. Если загадывать вдаль, то, конечно, наверное, следующие этапы наши, следующая установка - это уже выход с совместными продуктами на новые рынки и не только внутри Российской Федерации, но и за пределы Союзного государства. Об этом надо думать и надо это планировать.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси