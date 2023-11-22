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Беларусь и Нижний Новгород определили главные проекты в кооперации - итоги рабочего визита
Полноправное членство в ШОС для Беларуси, безусловно, это новые возможности как внешнеполитические, так и экономические, в том числе и со стратегическими партнерами, такими как Китай и Россия. Что касается России, в большой кооперации с российскими регионами не сбавляем темпы. Минск и Нижний Новгород подписали программу сотрудничества на 3 года. Ставка на кооперацию и импортозамещение. Активности ждут от малого бизнеса. Впереди несколько десятков проектов, но их количество выросло и после сегодняшнего Совета делового сотрудничества. Его возглавляют премьер Беларуси и губернатор Нижнего Новгорода. О наших интересах в этом регионе и переговорах в заключительный день визита.
Местные его уже назвали "апельсин", несмотря на то что много транспорта в городе оранжевого. Он и Нижний Новгород только знакомятся друг с другом. Но уверены, это начало большой дружбы.
Запас зарядки на 250 километров и возможность проходить большие перепады высот. А это вся верхняя часть города. Запись на память на стекле и сразу на маршрут.
К нему скоро присоединятся еще два электробуса. И к сборке готовы 5 кузовов.
То, что это обновление началось в такие короткие сроки после первых контактов с белорусской стороной, с Беларусью, с белорусскими партнерами, это, конечно, дорогого стоит. Вряд ли с кем-то из других партнеров мы смогли бы так быстро начать обновление парка трамваев, троллейбусов. Можно сейчас уже посмотреть, они по ряду маршрутов уже ходят, нижегородцы ими пользуются. Очень довольны.
Губернатор Глеб Никитин лично тестирует место для водителя. Здесь комфорти для него, и для пассажиров.
Особенности машины заключаются в том, что при подтормаживании у остановки эта машина опускается, у нее есть очень удобная панель для инвалидов, также есть медиасистема с USB-разъемами для подзарядки гаджетов.
Износ троллейбусов и трамваев в Нижнем до 90 %. И город ждет новые экологичные машины.
Чтобы собрать трамвай, нужно полмесяца. Над каждой машиной работают 7 человек. Все обучались сразу в Минске на Белкоммунмаше. Здесь строго придерживаются всех инструкций и чертежей. Уже на маршрутах в Нижнем Новгороде 10 таких машин и 4 готовы к ним присоединиться. И сборка продолжается.
Таких мининых на дорогах будет не меньше 170. В следующем году появятся и двухсоставные.
Электрооборудование практически полностью мы получаем из Беларуси, каркасы, наружные обвесы, стекла - российские, цель по локализации - 50 на 50. Мы должны перейти на свои каркасы.
О новых проектах сегодня говорили на Совете делового сотрудничества. Общий товарооборот за 9 месяцев превысил 520 млн долларов. Время есть побить прошлогодний в 700.
Традиционно это наши передовые отрасли: автомобилестроение, нефтехимия, производство пластмассы и другие. Очень важно отметить, что мы перешли в такую контактную работу с предприятиями, проводим совместную работу не только на территории Нижегородской области, но и на территории Республики Беларусь. У нас сегодня более 600 компаний Нижнего Новгорода и Республики Беларусь работают на заключение контрактов по абсолютно разным направлениям.
Мы обновляем и лифты в домах Нижнего. В этом году заменим 300 кабин, в следующем - 418. Причем у них есть свои отличия.
Там требование к кабинам - наличие монитора, в котором показывается прогноз погоды, новости. Специально разработана такая кабина для Нижнего Новгорода. Все основные узлы безопасности идут из Могилева, а уже некоторые менее ответственные детали доукомплектовываются здесь на месте.
По итогам совета подписана программа сотрудничества на три года. Активности ждут от регионов и малого бизнеса.
Наши традиционные кооперационные проекты по использованию шасси Минского автомобильного завода для производства автомобилей с различными надстройками и системами, которые изготавливают предприятия Нижегородской области. С того, что сегодня обсуждалось в качестве новой инициативы, это проект, который планируется реализовать в области по капитальному ремонту и модернизации старого тракторного парка техники при соответствующей поддержке области. Конечно, Минский тракторный завод готов тоже участвовать в этой программе как основной поставщик и технологии ремонта, и модернизации, и, соответственно, уже запасных частей, и узлов, и агрегатов для проведения такой работы. Если загадывать вдаль, то, конечно, наверное, следующие этапы наши, следующая установка - это уже выход с совместными продуктами на новые рынки и не только внутри Российской Федерации, но и за пределы Союзного государства. Об этом надо думать и надо это планировать.
Мы всегда открыты к новым решениям. Где-то мы будем без всякой локализации просто брать хорошие решения белорусских партнеров. Вот, например, по животноводческим комплексам сейчас мне доложили, уже посмотрели, реализованы проекты в других регионах. Будем их интегрировать в следующем году. У нас очень много таких продуктов, которые могут быть еще и предметами закупки, не только локализации. Те же самые автокомпоненты. Мы их поставляем в Беларусь, Беларусь поставляет нам. По сути, такие продукты получаются во многом совместными.
А через год ждем (в конце 2024-го) в Арзамасе Нижегородской области и открытия школы на полторы тысячи учеников, которую строить будут белорусы.
Стройка будет производиться нашими силами, белорусские строители. Естественно, будем какие-то субподрядные организации здесь находить для того, чтобы в сроки уложиться, будем использовать местные материалы и свои.
Сегодня это пока только стройплощадка, где стартует большая работа с символичной капсулы потомкам.
Уверенности добавляет то, что все предыдущие договоренности выполнены в срок и даже с опережением.
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