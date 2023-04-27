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Беларусь и Новосибирская область подпишут контракты более чем на 13 млн долларов
В условиях санкционного давления важно на деле отстаивать экономические интересы. Это заявил сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с губернатором Новосибирска Андреем Травниковым.
Делегация правительства Беларуси находится с рабочим визитом в российском регионе. По итогам переговоров ожидается подписание контрактов на 13 млн долларов. Особый акцент - на промышленную кооперацию.
БЕЛАЗ покупает в Новосибирске генераторы и электродвигатели. Белорусский "Планар" за два года обновит оборудование производителя микроэлектроникиАО "Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток". Тем более белорусские станки, которые поставили еще в 1990-е, здесь в отличной форме. Каждый второй трактор на полях Новосибирской области - белорусский. Мы готовы участвовать и в программе обновления городского транспорта. Белорусские троллейбусы с увеличенным автономным ходом уже курсируют поулицам Новосибирска, и в следующем году их станет еще больше.
Обсуждается и возможность открытия прямого авиарейса с этим регионом Сибири. Тем более что такие полеты ранее уже осуществлялись. А сегодня бизнес куда активнее. В эти дни в Новосибирске проходят и Дни Минска, развернута и ярмарка белорусских товаров - от текстиля, одежды и обуви до белорусских продуктов питания и сладостей.
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