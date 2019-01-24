Беларусь и Новосибирская область рассмотрели выполнение трехлетней программы и подписали новые контракты

Беларусь и Новосибирская область укрепляют торгово-экономические связи. В эти дни в нашей стране работает делегация из этого российского региона. Вчера на заседании совета делового сотрудничества рассмотрели выполнение трехлетней программы и подписали новые контракты. Так, в ближайшее время в сибирский регион отправятся тракторы "Беларус". Основа экономического сотрудничества - кооперация в промышленности. Среди успешных примеров - совместное предприятие "Белкоммунмаш-Сибирь". Производителей области интересует и белорусская сельхозтехника.



