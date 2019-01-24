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Беларусь и Новосибирская область рассмотрели выполнение трехлетней программы и подписали новые контракты

Беларусь и Новосибирская область укрепляют торгово-экономические связи. В эти дни в нашей стране работает делегация из этого российского региона. Вчера на заседании совета делового сотрудничества рассмотрели выполнение трехлетней программы и подписали новые контракты. Так, в ближайшее время в сибирский регион отправятся тракторы "Беларус". Основа экономического сотрудничества - кооперация в промышленности. Среди успешных примеров - совместное предприятие "Белкоммунмаш-Сибирь". Производителей области интересует и белорусская сельхозтехника.

Делегаты посетили и Минский автомобильный завод - там было решено закупить около ста пассажирских автобусов. Беларусь готова помочь модернизировать транспортную инфраструктуру Новосибирска, в частности, трамвайные пути, системы электроснабжения и остановочные пункты. Подписан и ряд соглашений в культурной, научной и образовательной сферах.

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