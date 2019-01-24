3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь и Новосибирская область рассмотрели выполнение трехлетней программы и подписали новые контракты
Беларусь и Новосибирская область укрепляют торгово-экономические связи. В эти дни в нашей стране работает делегация из этого российского региона. Вчера на заседании совета делового сотрудничества рассмотрели выполнение трехлетней программы и подписали новые контракты. Так, в ближайшее время в сибирский регион отправятся тракторы "Беларус". Основа экономического сотрудничества - кооперация в промышленности. Среди успешных примеров - совместное предприятие "Белкоммунмаш-Сибирь". Производителей области интересует и белорусская сельхозтехника.
Делегаты посетили и Минский автомобильный завод - там было решено закупить около ста пассажирских автобусов. Беларусь готова помочь модернизировать транспортную инфраструктуру Новосибирска, в частности, трамвайные пути, системы электроснабжения и остановочные пункты. Подписан и ряд соглашений в культурной, научной и образовательной сферах.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
Акциз на энергетики, налогообложение крипты: какие изменения предусмотрены в проекте НК-2025
Сколько белорусов ездят на люксовых авто и почему для таких владельцев повысили налог
Только Geely? Николай Снопков назвал топовые белорусско-китайские производства
В Острошицком Городке после реконструкции открылся реабилитационный комплекс "Росток"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов