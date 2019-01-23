Беларусь и Новосибирская область укрепляют торгово-экономические связи

Работа российской делегации в нашей стране началась с заседания Совета делового сотрудничества. В центре внимания кооперация в промышленности. Среди успешных примеров - совместное предприятие "Белкоммунмаш-Сибирь". Производители области заинтересованы и в сборке белорусской сельхозтехники. И в ближайшее время в регион отправятся тракторы "Беларус" - на заседании подписан контракт. Развитию сотрудничества способствует и проведение в регионе ярмарок белорусских товаров, отметил губернатор Новосибирской области.