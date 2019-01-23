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Беларусь и Новосибирская область укрепляют торгово-экономические связи
Делегация российского региона в эти дни находится в Минске. Партнерство с регионами - реальная экономическая основа интеграции, а обмен визитами делегаций - хорошая традиция и возможность еще больше сблизить позиции. Сегодня встреча гостей началась с заседания Совета делового сотрудничества. В центре внимания кооперация в промышленности. Среди успешных примеров - совместное предприятие "Белкоммунмаш-Сибирь". Производители области заинтересованы в сборке белорусской сельхозтехники. В ближайшее время в регион отправятся тракторы "Беларус". Наша страна готова поставить в область и пассажирскую технику.
О чем еще договорились стороны - подробнее Анастасия Бенедисюк. Три с половиной тысячи километров между Минском и Новосибирском. Прямого авиасообщения нет. Последний рейс из крупнейшего города в Сибири и третьего по численности в России в белорусскую столицу вылетел 1 августа. И это спустя 3 месяца после открытия. Летал раз в неделю, частоту представители новосибирского аэропорта Толмачева планировали увеличить. Рост цен на топливо внес свои коррективы. Сегодня в Минске о прямом авиасообщении говорят как о стратегически важном. И его возобновление уже в зоне видимости.
Аэропорт Толмачева готов предложить пассажирам из Минска удобные стыковки для полетов в города Восточной Сибири и Дальнего Востока, в Китай, Японию, Южную Корею и Юго-Восточную Азию. В свою очередь Национальный аэропорт Минск пассажирам, следующим из Новосибирска, может упростить перелеты по Европе. Впрочем, не только летать сможем сообща, но и ездить на совместном. Уже несколько лет в Новосибирске работает предприятие по модернизации трамвайных вагонов - детище Белкоммунмаша и мэрии Новосибирска. За это время на рельсы поставили 17 уличных поездов. На каждом сэкономили до 160 тысяч белорусских рублей. Многие представители официальной делегации Новосибирской области, которая вот уже третий день работает в Минске, отмечают: белорусская столица удивляет. Хорошие дороги, активное движение, много транспорта, что в их случае куда важнее - нового. Почти 90 % действующего парка в Новосибирске уже давно себя износило. Здесь Беларусь может и готова помочь. Перед Новосибирском стоит задача максимально обновить транспорт к 2023 году. Через 5 лет в городе пройдет чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Правда, здесь есть свои нюансы, касающиеся прежде всего цены. Российские производители получают господдержку - их транспорт получается немного дешевле. Впрочем, экономить на качестве в Новосибирске не собираются. Сегодня вместе с белорусскими коллегами на МАЗе новосибирцы обсуждали возможные скидки и прямые поставки, минуя дилерские компании.
Для МАЗа Новосибирск - важный регион
Там уже колесит около сотни наших автобусов. Весь транспорт на ходу. Он хорошо себя зарекомендовал, надежный. Поэтому неудивительно, что сегодня шла речь о единоразовой закупке еще ста автобусов. Их даже переоснастят специально под покупателя, чтобы в холодной Сибири на МАЗе было комфортно передвигаться. Кроме того, сегодня стало известно о возможном создании совместного с Гомсельмашем предприятия по сборке сельхозмашин. Интересует гостей и сотрудничество с Оршанским льнокомбинатом. От возделывания культуры до линейки техники - своим опытом Беларусь готова делиться и в легкой промышленности, и в научной сфере, причем не только по аграрному направлению. Продовольственному сотрудничеству тоже зеленый свет.
Многие вопросы обсуждали в Национальной библиотеке. Там прошло пятое заседание Совета делового сотрудничества между нашими регионами. По итогам подписан пакет документов. И сегодня же делегация посетила "Чижовка-Арену". Заинтересованность - все тот же молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. В Новосибирске планируют строительство большой спортивной арены. "Минск-Арену" Андрей Гончаров, он же министр промышленности области, оценил еще в 2014. Именно на ней проходили основные ледовые баталии с участием российской команды.
А еще Андрей Гончаров вспомнит о белорусах, которые уже не первый год помогают сибирякам добиваться спортивных успехов. Хоккейная команда "Сибирь" именно с нашим соотечественником Андреем Скабелкой достигла максимального результата за последние годы в КХЛ. Ему на смену в тренерский штаб пришел тоже белорус. Вот и получается: 3 с половиной тысячи километров, а мы куда ближе. Длина крыла самолета, который вот-вот и все-таки полетит напрямую, или ширина льняного полотна - в сибирские морозы с любовью из Беларуси.
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