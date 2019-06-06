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Беларусь и Оренбургская область нарастят торгово-экономическое сотрудничество

Российский регион проявляет интерес к малогабаритной технике "Амкадора" и могилевским лифтам. В планах - совместный проект по сервисному и гарантийному обслуживанию. Делегация из Оренбурга в нашей стране уже второй день, накануне гости побывали на крупных предприятиях Минской области.

К слову, в эти дни Оренбургская область участвует в выставке "Белагро".

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